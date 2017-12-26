供应商加速量产 Face ID将登陆新iPad

VCSEL是TrueDepth相机的关键组件，而现在供应链都在加速生产它，是为iPad做准备吗？

不久前曾有消息称，Face ID 是用户购买 iPhone X 之后最满意的功能，确实，不管是技术还是使用体验，Face ID 和这套 TrueDepth 摄像头确实都达到了很高的水准。而这套技术苹果肯定也不会让 iPhone 独享，之前已经有不少消息显示新一代 iPad 有望搭载 Face ID，而今天我们得到消息，苹果似乎也做好准备了。





在 iPhone X 发布之后，苹果在 TrueDepth 摄像头的生产上遇到了一些问题，但是现在他们显然已经克服了困难，并且整理出了很多制造中的问题，这使得近期 TrueDepth 相机的产量快速增长起来。并且台湾媒体 Digitimes 也发文称，熟悉 VCSEL 制造业务的业内人士表示明年供应商将迎来强劲的销售。VCSEL（垂直腔面发射激光器的英文缩写）是 iPhone X 的 TrueDepth 相机中一个关键组件，Face ID 使用的三万条测距点就是由它发出来的。而当下能够提供 VCSEL 组建的台湾厂商包括全新广电（VPEC）、晶元光电（Epistar）、宏捷科技（AWSC）以及全球通讯半导体公司（GCS），他们都在加快生产效率。而在全球范围内， Lumentum 、菲尼萨（Finisar）、普林斯顿光学（Princeton Optronics）和 Heptagon 等公司也同样拥有生产 VCSEL 组建的能力，并且也在加紧生产。这里 Finisar 需要为大家介绍一下，苹果向该公司投资了3.9亿美金，用以支持 Finisar 研发和批量生产VCSEL 激光器，而现在 Finisar 除了苹果之外，已经有数家其他客户，其中也包括中国手机厂商，所以不出意外，明年国产手机中出现 3D 人脸识别是意料之中的事情了。

但是我们这里的重点还是 iPad Pro，据悉，苹果早就开始研发一款类似于 iPhone X 的 iPad Pro，它不仅尺寸更大，还会搭载 Face ID 且没有 Home 按键，联系到现在 VCSEL 产量不断增长，确实有可能是为新 iPad Pro 做准备。但是苹果也不是仅仅为了让 iPad 用上 Face ID ，据悉，TrueDepth 摄像头将会为新 iPad Pro 提供更加强悍的 AR 功能。

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