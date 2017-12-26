iPhone SE2曝光汇总：双面玻璃 三月发布

双面玻璃加iPhone 5的设计，它一定会是一款超高颜值的小屏机。

苹果公司的手机产品在高端市场已经覆盖到了999美元这种超高价位，所以现在他们将重心转移到入门机市场也就不足为奇了。而镇守入门市场的，自然也就是 iPhone SE 2，目前有传闻称苹果计划在未来几个月内对其进行更新。今天外媒 Mirror 发布了他们所掌握的相关消息，称 iPhone SE 2将会保持 iPhone 5 的外形因素，主要的改变将会集中在内部和背部设计。





对于 iPhone SE 2的外观，现在我们可能信息有限，但是根据 BGR 的报告显示，它在外观设计上同样会捡起双面玻璃的结构，毕竟近期所有的 iPhone 手机都使用了玻璃背壳以支持无线充电，并且 BGR 还获得了一张来自中国的图片，显示新款的 iPhone SE 2 确实是玻璃机身，并且采用的是单摄像头设计，但是对于 iPhone SE 2会不会保留耳机孔，大家还是比较悲观的。

配置方面，根据 Tekz24 的报道，苹果正在印度的一家工厂建造 iPhone SE 2，它将搭载上代 A10 Fusion 处理器，后置摄像头为1200万像素，而前置摄像头为700万像素。内存方面只会搭载2GB RAM，ROM 有32GB 和128GB 两个选项，电池容量为1700mAh。考虑到 iPhone SE 系列的定位，全面屏应该是与之无缘了，不过现在我们仍不知道苹果是否会会保持4英寸的屏幕大小。最后在发布时间和价格上，台湾焦点新闻频道的一份报告显示它将于2018年第一季度推出，分析师普遍认为它会在2018年三月问世，也就是 iPhone SE 发布两年之后。并且在价格方面二代 iPhone SE 也会继承一代的优势，苹果很有可能为32GB 版本设立 350 英镑（约合3000元人民币）的定价。以上就是 iPhone SE 2的全部信息了，虽然大家最关注的屏幕尺寸依然没有准确消息，但是双面玻璃加 iPhone 5 的设计，它一定会是一款超高颜值的小屏机，或许妹子们会对它更加倾心吧！

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