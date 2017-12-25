全面屏吗？用户对iPhone X最满意的地方

已经用上了 iPhone X 的各位锋友，你们对它最满意的地方在哪里呢？

毫不夸张地说，相比起苹果这几年来的 iPhone，今年最新的 iPhone X 是带来了足够多的革新的。正因为如此，人们才产生了足够大的换机欲望。那么在使用了一段时间后，你对 iPhone X 最满意的地方在哪里？其他用户们又是怎么想的呢？





分析机构 Strategy Analytics 不久前发布了一份消费者满意度报告，他们对 iPhone X 的 568 名早期购买者进行调查，想要弄清人们对 iPhone X 最满意的地方在哪里。有趣的是，分析师们最后得出结论，称原深感摄像头和面容 ID 是 iPhone X 用户满意度的“主要推动力”。

这个结论之所以有趣，是因为在 iPhone X 发售前和发售初期，业界对原深感摄像头表示并不看好，因为它的到来让 Home 键彻底消失，还在屏幕顶部留下了一个足够惹眼的“刘海”。另外对面容 ID 的安全性和可靠性，人们也是一如既往地持怀疑态度。一些人认为，iPhone X 的 OLED 全面屏应该会是最讨人们喜欢的地方，但现实看来，当使用过一段时间以后，真正完全改变了用户日常体验的，还是面容 ID。Strategy Analytics 表示，关于面容 ID 的用户态度“极其正面”。

当然了，iPhone X 靓丽的超级视网膜全面屏和始终出色的拍照表现也都是很大的加分项。值得一提的是，iPhone X 的续航时间同样得到了好评。考虑到 iPhone X 的续航时间和 iPhone 7 Plus 相比基本没有变化，这说明用户们对苹果增加续航的努力还是认可的，毕竟 iPhone X 那超高的像素数可是耗电大户。

该研究还指出：“品牌价值仍然是 iPhone X 的一个重要因素。苹果已经建立了一个拥有忠实客户基础的知名品牌，哪些已经进入了苹果生态系统中的用户未来仍将继续购买苹果产品。”

Strategy Analytics 的首席分析师 Adam Thorwart 总结说，总体来看 iPhone X 的早期购买者对这款设备是很满意的，而苹果的品牌价值、设备功能和用户满意度三者相结合，帮助 iPhone X 成为了智能手机市场中一款非常独特的产品。

iPhone X 究竟好不好卖？在苹果公开新的财报前，这个问题众说纷纭，我们肯定是很难有一个明确的答案了。不过不管如何，入手了 iPhone X 的用户们对它倒是挺满意的。

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