因隐瞒对高通不利的证据 苹果收奇葩罚单

2017-12-24 22:31:46
拾欢伯
威锋网
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虽然2.5万美元不痛不痒，但苹果被要求在12月29日之前提交相关文件，否则将面临更严重的罚款。

苹果和高通之间的专利授权纠纷已经持续一年了，专利侵权、反垄断等招数都已经用过了一遍，但是双方却完全没有偃旗息鼓的意思，现在连吃回扣的事情都被爆出来了，而且苹果还因此收到了罚单。


据悉，高通曾向苹果承诺只要iPhone上只使用高通基带，那么就可以向苹果降低专利费用，并且还会给不少回扣（坊间传言数量高达数十亿美元），这使得双方受到了联邦贸易委员会反竞争行为的起诉。而12月16日，苹果因为未能交出委员会所要求的文件，被责令每天支付2.5万美元的罚款，直至拿出相关资料。

检方认为苹果隐藏了相关文件，但是苹果发言人乔希·罗森斯托克否认了这一说法，他对彭博社说:“我们已经为这个案子制作了数百万份文件，并且正在努力加紧工作，为的就是在非常短的时间内提供更多被要求的资料文件，而现在对我们罚款并不公平，所以我们计划对这项裁决提出上诉。”

据悉，因为前面提到的回扣是高通提出的“合作”，所以这项起诉其实是对高通不利的，这么说来苹果不能给出相关资料就让人很不理解了，毕竟这可是能让高通吃苦头的证据啊！可能背后还有什么不可告人的秘密？现在苹果被要求在12月29日之前提交相关文件，否则将面临更严重的罚款，但是每天2.5万美元的罚款对于苹果来说压根就不痛不痒，所以这件事情可能还会拖很久。

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