谷歌挖走苹果芯片灵魂人物 A系列或被赶超

谷歌的移动芯片有望在半年内问世，如果有A系列的性能还具备AI功能的话，那么对苹果来说可真的是很糟糕了。

iPhone除了iOS之外，还有什么引以为傲的东西？小编第一个想到的就是A系列处理器！苹果这款自研主控能够对安卓阵营的旗舰处理器做到隔代吊打，技术上肯定有不少秘而不宣的干货。但是今天的一件事情则有可能会打破这个优势：A系列处理器的重要研发人员约翰·布鲁诺（John Bruno）被谷歌挖走了！





据媒体The Information报道称，谷歌正在加紧研发自己的消费者设备芯片组，所以他们直接挖走了苹果芯片业务的灵魂人物约翰·布鲁诺。布鲁诺在2012年加入苹果公司，之前他曾经在AMD公司担任首席工程师，并且在ATI Technologies领导芯片架构工作，他深厚的技术功底使得苹果在芯片性能方面始终保持在竞争对手之前，而在被谷歌挖走之前，他也是苹果芯片业务的负责人。对于苹果来说，这次损失布鲁诺可不是什么好消息，因为最近他们正处于研发人工智能处理器的关键点，The Information称苹果正打算像华为那样在自家的iPad、iPhone等产品上搭载AI芯片。但其实谷歌已经在这项技术上远远领先其它对手，不久前谷歌发布了第二代TPU——Cloud TPU，该芯片会向第三方企业出售，并且能够和谷歌的人工智能学习系统TensorFlow兼容。其实谷歌挖墙脚也已经有些日子了，为了使自研移动芯片早日问世，谷歌之前已经挖走了不少苹果和高通的研发人员，包括马努·古拉蒂（Manu Gulati）、崔旺泽（Wonjae Choi）和塔育·法德罗（Tayo Fadelu）等苹果工程师和伊迈拉克·比斯瓦斯（Mainak Biswas）、维诺德·可玛蒂（Vinod Chamarty）和绍米克·甘古利（Shamik Ganguly）等高通工程师。





据研究公司Tirias Research首席师和创始人杰姆·麦格雷戈尔（Jim McGregor）的说法，谷歌的移动芯片最快有望在半年内问世，并且也会向第三方厂商销售。如果到时候该芯片有A系列的性能还具备AI功能的话，那么对苹果来说可真的是很糟糕了。

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