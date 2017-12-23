和别人不一样：苹果新自动驾驶技术专利

苹果究竟是怎么看待自动驾驶的，这个专利能够让我们稍微了解到。

尽管苹果的电动汽车计划是没有了，但取而代之的自动驾驶系统倒也同样令人期待。苹果 CEO 蒂姆•库克将这样的技术称为“所有 AI 计划之母”，那么苹果在自动驾驶的实现上有些什么样的独到见解呢？





不久前美国专利商标局公开了苹果的一份新专利，专利名称明明白白地写着“自动驾驶导航系统”，很明显这描述的就是和苹果自动驾驶研发计划相关的内容。在这份专利中，苹果阐述了如何让自动驾驶汽车更有效地导航，减少对地图细节重绘的频繁需求。值得一提的是，这样的研究似乎从 2015 年就开始了。

苹果在专利中表示，许多自动驾驶系统都将导航建立在静态数据上，比如地图，然后再配合传感器来确定那些实时变化的信息。这样一来，就能够将汽车自动驾驶所需的计算性能需求最小化。

然而苹果却不打算这样做。它表示，它所开发的系统能够独立于车辆任何外部设备所接收到的任何数据，也独立于在进行导航监测前存储在车辆中的任何导航数据。苹果通过车辆中安装的传感器和处理器，通过提出一种计算模型来预测车辆路线。

当然了，专利中的想法仅仅只是个想法而已，不过考虑到彭博社此前曾爆料说，苹果使用虚拟现实来对无人汽车进行测试。我们可以猜测，这有可能是苹果希望最终使用在自动驾驶系统里的技术。

苹果研发自动驾驶系统，它瞄准的是打车业务。分析师们认为，如果苹果能够将自己的这一套体验推广出去，它就能够在自动驾驶汽车中搭载自己包括 iOS、HomeKit 在内的那一系列的平台。随着自动驾驶叫车逐渐成为人们日常生活中不可缺少的东西，苹果也能从中获得许多。

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