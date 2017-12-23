iPhone X刺激了中国人换手机的欲望和速度

2017-12-23 21:20:17
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它加快了现有苹果用户升级 iPhone 的速度，而且还加速了 Android 用户向 iPhone 转换的速度。

　　美国投资银行摩根士丹利（Morgan Stanley）称，iPhone X 在中国市场获得了大成功，并且带来了新突破口，它加快了现有苹果用户升级 iPhone 的速度，而且还加快了 Android 用户向 iPhone 转换的速度。


　　本周四，摩根士丹利分析师的最新投资报告中就已经显示，iPhone X 在中国市场取得了成功，销售增长速度超过同样在 2017 年 上架的 iPhone 8 和 iPhone 8 Plus，而约一半的 iPhone X 买家此前拥有 iPhone 7 和 iPhone 7 Plus，这意味着 iPhone X 有足够的能力，刺激中国消费者升级手中的 iPhone，尤其是在中国还有很大部分用户在使用着更老款的 iPhone，比如 iPhone 6s 和 iPhone 6 系列，这为苹果明年卖出更多 iPhone X 提供一个极具潜力的市场。

　　分析师凯蒂·休伯蒂（Katy Huberty）在对比数据后表示，不仅是 iPhone 用户升级新手机的欲望提升，iPhone X 面市之后，中国用户从 Android 到 iPhone 的转换率也有明显提升——从 10 月初的 6.7% 上升到了 iPhone X 发售后的 9.2%。

　　2016—2017 年期间，苹果中国市场出现销售增长缓慢迹象，令不少人对苹果的销售策略和产品创新产生怀疑，而最近一个季度，苹果产品在中国市场销量出现反弹，此外，许多分析师预计苹果在该地区的产品销量增长将持续改善。基于此，苹果股票在明年的表现可能依旧会十分抢眼，仍将是摩根士丹利在 2018 年的推荐首选。

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