再来一回合!《席德梅尔的文明6》登陆iPad

以著名游戏大师席德梅尔名字命名的《文明》系列最新作《文明6》今天已上架 iOS，本作支持 iPad 设备。

以著名游戏大师席德梅尔名字命名的《文明》系列最新作《文明6》今天已上架 iOS，本作支持 iPad 设备，各位策略游戏爱好者们可以在你们的 iPad 上享受令人沉迷到不想睡觉的帝国建设经营了。

《文明6》全名为《席德梅尔文明6（Sid Meier's Civilization® VI）》，最早于去年推出，是近两年来最出色的策略大作之一，也是文明系列风格创新，特色集大成的一作，颇受媒体和玩家好评。

在游戏中，玩家将从 20 位历史领袖中选择一位，以全新方式与世界互动，拓展版图，提升文明程度，与他国竞争，展开外交，发动战争，建立经得住历史考验的伟大文明。

除了传统单人和多人游戏模式外，还支持本地多人游戏模式，方便大家在各类情况下与好友协作竞争。新的教程系统为玩家更详细地介绍基本概念，让新玩家更容易上手。

此次 iPad 版《文明6》可以免费下载，包括中国区，但是暂时仅支持英文语言，未来可能逐步追加其他语言。游戏的前 60 回合免费，玩家可以试玩满意再决定是否购买完整版。游戏完整内容售价 198 元。注意 iPad 版仅包括游戏基础部分，不包含额外的 DLC 内容。

另外，游戏要求 iOS 11 以上系统，官方建议使用 iPad Air 2、iPad 2017 或任意 iPad Pro 以上机型运行。

欢迎关注威锋网官方微信：威锋网（weiphone_2007) 汇聚最新Apple动态，精选最热科技资讯。