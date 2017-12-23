iPhone电池容量增加:对续航可能也没帮助

按照郭明池的分析，明年电池容量增加，也只是为了应付未来更耗电的功能而已。





KGI 证券分析师郭明池本月早些时候曾预测，明年新款 iphone 的电池容量将明显增加，但这一举措可能并不完全是为了延长电池寿命。他的最新投资顾问报告书预测，“3D 传感和相关功能的升级”将会更加耗电。



郭明池将这些即将推出的功能描述为“消耗更多电力，进一步增加对大容量电池的需求”。同时他进一步预测，尽管业内人士普遍预计苹果明年将会继续使用柔性版印制电路板（flex PCB），就如今年 iPhone 8 和 iPhone X 上使用的一样，但郭明池表示苹果明年可能会在新 iPhone 上采用更耐用的软硬结合板（rigid-flex PCB）。



不过，电池容量的增加并不一定会让 iphone 的机身变得更厚，郭明池认为，苹果将能够通过最小化处理器等其他内部元件来容纳更大的电池。该公司此前预测，5.8 英寸 iPhone（目前的 iPhone X）的电池容量将增加约 10%。



至于整个产品线，KGI 称，苹果将在明年推出三款新的旗舰手机：一款 5.8 英寸的 OLED 新产品，加上 6.1 英寸的 LCD 屏幕 iPhone，以及 6.5 英寸更贵的 OLED 屏 iPhone。这些设备将全部采用全屏幕设计，和像 iPhone x 一样的 TrueDepth 深感摄像头。



苹果目前的旗舰产品则包括 4.7 英寸的 LCD、5.5 英寸的 LCD 和 5.8 英寸的 OLED 屏 iPhone。



郭郭明池关于电池技术和容量的预测非常有趣，尤其是在本周，苹果在老款 iphone 上抑制性能的做法一直是当前新闻周期的焦点。



苹果在前几日证实，iPhone 6、iPhone 6s、iPhone SE 和 iPhone 7 的性能在电池老化达到一定程度无法保障供电后，会通过软件在特定条件下限制设备性能（即降频）。



在苹果发表正式声明之前，iPhone 用户通过软件升级，获取了一些异常数据，这些数据显示，老款 iPhone 的性能受到了影响。数据显示，更换老款 iphone 的电池，就可以对提升设备性能带来好处。