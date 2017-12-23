微信大规模封号 疑似用户使用微信双开

据悉此次封号主要针对 iOS 微信多开，安卓不受影响。

威锋网12月23日消息，最近不少用户在微博反馈吐槽，自己的微信账号被微信官方给封了。











而根据网友们提供的图片显示，被封的原因无一例外都是「当前设备安装了非官方微信客户端（请立即卸载）」。而根据威锋小编的观察发现，被封的都使用的是 iOS 上的微信多开。Android 上的微信多开基本相安无事。









（以上图片均来自微博）

事实上由于众所周知的原因，在未 越狱 的 iOS 设备上正常情况来说只能安装一个微信，而如果需要另外再安装一个微信与官方版本的微信共存，就需要单独改包名并重新签名才能使用。不少开发者或是商家正是瞄准了这块的市场的大量需求，相继推出了微信多开服务，而且大多为付费形式。而由于这类的软件是通过特殊形式打包安装，所以通常是会集成一些特定的非官方功能，比如自动回复自动抢红包修改微信运动步数等需要 越狱 后插件才能实现的功能。这也导致 iOS 上的微信多开在很多行业有着火热的市场。

（图 极客公园）

但就像之前所说，iOS 上的微信多开版都是基于官方版的二次修改打包，存在严重的安全隐患，因为很有可能不良开发者会将一些暗门集成进修改后的微信多开版里面，直接将你微信钱包里的钱盗走，如果你还有绑定银行卡，那后果更是不堪设想。其实一直以来，微信官方都是严禁使用非官方客户端，之前也有过多次封号的历史。但所谓野火烧不尽，春风吹又生，iOS 上的微信多开始终没能得到根本解决。所以在此，小编也是强烈建议各位：现在还在 iOS 上使用微信多开的用户，赶紧卸载，因为看似方便但其实真的很不安全。不过 Android 用户其实不用太过于担心，许多安卓手机集成了系统多开，这种多开不涉及到对微信官网版本的客户端的修改，所以是比较安全的，当然这主要得益于安卓系统的开放性。写在最后，现实生活中确实许多人有多个手机号多个微信号，无论是出于工作生活分离的也好，方便打理自己的人际关系也罢，必须承认的是确实许多人有着双卡双待和微信多开的强烈需求。微信没能像 QQ 一样推出诸如「微信国际版」「微信轻聊版」或许有他们的考量，但有时候我们也是否也该认真思考下：两个微信号真的不嫌麻烦吗？在没能找到确切答案之前，使用 iPhone 的你如果想要多开微信，再配一台安卓手机或许是个不错的选择，毕竟安卓手机再某些方面确实比 iPhone 方便多了。

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