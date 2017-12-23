14/18核iMac Pro的发货时间比预期早一些

现在订购 14 核和 18 核 iMac Pro 的用户可能也会看到最新的预计发货时间。

根据外媒 MacRumors 的报道，首批 8 核和 10 核的 iMac Pro 订单将于下周开始交付，但选择升级 14 核或 18 核选项的客户则需要等待更长的时间，这两个选项的预计发货时间为 6 至 8 周。





一个好消息是，6 至 8 周的发货时间似乎并不准确，有订购 18 核 iMac Pro 的用户表示，他的订单显示设备将在 1 月 8 日至 1 月 9 日发货。另一位订购 14 核 iMac Pro 的用户则表示设备将于 1 月 9 日至 1 月 10 日发货。很显然，上述发货时间均早于 6 至 8 周的发货预期。现在订购 14 核和 18 核 iMac Pro 的用户可能也会看到最新的预计发货时间。而在中国区苹果官方网站上，14 核和 18 核 iMac Pro 的发货时间仍然显示为 5 至 7 周。iMac Pro 被苹果称为“史上最强大的 iMac”，除了英特尔 Xeon 处理器的不同规格之外，iMac Pro 将配备 5K 显示器、AMD Vega 显卡和高达 4TB 的 SSD 固态硬盘。这款设备拥有 4 个 Thunderbolt 3 接口，可以同时驱动两个 5K 显示器，或 4 个 4K 显示器。它还配有一个 10Gb 速率的以太网接口、4 个 USB-A 3.0 端口、一个 SD 卡插槽和一个 3.5 毫米耳机接口。目前，国行 iMac Pro 已经开卖，其起售价高达 39488 元人民币，顶配价格更是高达 105532 元人民币。

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