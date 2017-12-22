苹果计划发布适用于iOS和Mac的通用应用

要是开发通用应用成功，那么可能以后就只有一个系统版本了。

"Marzipan"

根据彭博新闻社的报道，苹果计划最早在明年允许开发者发布适用于 iPhone、iPad 和 Mac 的通用应用。苹果通常会在 6 月份的全球开发者大会上展示其 iOS 和 macOS 操作系统的下一个主要版本，开发者和公众测试者可以在 9 月之前对每个平台进行测试，因此通用应用的 api 可能会在发布前的软件中推出。苹果目前要求开发者为 iOS 和 macOS 设计单独的应用程序，但 Mac 应用通常比 iPhone 和 iPad 的应用程序受到的关注更少。苹果是否会更进一步，最终将不那么受欢迎的 Mac 应用商店与 iPhone 和 iPad 应用商店合并，目前还不得而知。据报道，该项目代号为，被认为是明年苹果路线图上最大的变化之一。该报告推测，如果苹果能在这条道路上走下去，那么通用的应用将会让苹果在未来的某一天为所有的设备创建一个单一的操作系统。有评论指出苹果此举类似微软的通用 Windows 平台计划，微软早先的这个计划旨在帮助开发者创建适用于 Windows 10 和 Windows 10 移动端的通用应用，但目前 Windows 手机正在逐步淘汰。

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