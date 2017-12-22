氪金党要完？苹果要求游戏开发商公开“开箱率”

小编只想说，公布概率是无法阻挡欧皇的，也无法拯救非酋……

不久之前，包括比利时和夏威夷在内的多个国家和地区的相关部门对于游戏中的“开箱”功能展开了调查，原因是他们认为这项功能存在赌博嫌疑。如果说开箱大家不是很清楚的话，那么“氪金”这个词大伙应该都很熟悉了吧？而今天苹果也对这种模式下手了，未来 App Store 中的所有游戏都要在开箱功能中标注成功概率。





在过去的游戏开箱功能中，获得虚拟物品的概率一直都只有开发商自己知道，玩家们想要获得道具只能够通过不停地尝试来积累经验，毕竟抽多了就知道概率大概是多少了嘛！而在全新的 App Store 审核指南中，苹果对于“应用内购买”这一板块增加了一条要求，明确指出开发者必须对开箱概率保持透明，也就是说在用户开箱之前，开发者需要将获得物品的概率标注出来。其实相关的规定我们之前已经看到过了，文化部今年早些时候要求《守望先锋》开发商暴雪公司公开了游戏中打开补给箱获得物品的概率。而在暴雪公开数据之后，也引起了世界范围内玩家的激烈讨论，有玩家觉得13.5个箱子获得一个橙装、5.5个箱子获得一个紫装的概率和自己感知的不一样，而有玩家觉得这个概率应该只适用于中国版本，而绝大多数人都认为中国在这一点上很进步。

虽然这项规定出发点是非常好的，并且也能够避免开箱模式演变成赌博，但是网友们仍然表示这一规定可能并不会起到实际效果，有人指出其实文化部早已要求游戏开发商标明概率，但是不少开发商只在官网的隐蔽位置标注。并且5%、10%这样的概率在成百甚至上千次尝试之后才能知道是不是准确的，可基本上没有人会抽那么多次，所以开发商公布的数据对于普通用户来说其实难以验证。最后小编只想说，公布概率是无法阻挡欧皇的，也无法拯救非酋……

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