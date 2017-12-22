彭博社：Apple Watch有望新增心电图检测功能

2017-12-22 17:13:01
拾欢伯
威锋网
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如果该想法能够成真，想必Apple Watch又会大卖，毕竟对心脏病患者来说这是刚需。

Apple Watch 诞生之时，除了优秀的使用体验和时尚属性之外，其实在健康功能方面也是被寄予厚望，所以现在我们已经能够在 Apple Watch 上查看自己的运动情况、心率等信息，并且配合手机还能实现更加丰富的健康管理功能。不过苹果似乎并不满足，他们的下一步目标是让 Apple Watch 能够测量心电图。


彭博社近日发文称，未来 Apple Watch 或许会搭载一种能够进行心电图检测的传感器，这使用户能够随时检测自己的心脏情况，防止心脏病的发生。具体的使用方法很简单，用户能够用手指从两侧挤压手表的边框，这时传感器会发送人体感知不到的电流穿过人体，从而检测到来自心脏的电信号。

如果该想法能够成真，想必会成为 Apple Watch 非常具有竞争力的一项功能，毕竟对于不少存在心脏病隐患的人来说，随身检测心电图的设备可是刚需。这时我们可以看看现在市场上其他随身心电图，基本在体积、便利程度等要素上都远逊于 Apple Watch。


不过想要实现这一功能也不简单，彭博社就表示虽然苹果正在研发该功能，但是最终版本是否会使用仍然要打一个问号，毕竟初代 Apple Watch 的设计版和最终版就差别很大，据说砍掉了不少传感器，原因是很难做到医用级别的精度，而这显然是医用功能最关键的一点。

并且除了本身的精度之外，相关部门的审核也非常重要，比如在美国，医用设备就需要经过 FDA 认证，而库克曾经表示苹果不希望 Apple Watch 走 FDA 的审批流程，所以在了解完相关情况之后，小编对于未来的 Apple Watch 引入心电图功能还是持有保留看法。

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