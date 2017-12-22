明年iPhone将配备升级版TrueDepth系统

2019 年及之后发布的 iPhone 将会使用升级之后的 TrueDepth 相机系统。

威锋网 12 月 22 日消息，根据来自凯基证券的知名苹果分析师郭明錤的说法，2019 年及之后发布的 iPhone 将会使用升级之后的 TrueDepth 相机系统，该系统将消耗更多的电量，因此 iPhone 需要使用更大容量的电池。





郭明錤在报告中指出，苹果公司拥有开发大容量电池的技术。他预测，从 2019 年开始，iPhone 可能会采用升级的 3D 传感器以及与 AR 相关的功能，这将会消耗更多的电量，进一步增加对大容量电池的需求。苹果的半导体制造过程、系统封装等关键技术将会为更大的电池创造所需空间。毫无意外，郭明錤认为苹果将在 2019 年和 2020 年继续使用这些技术，继续提高 iPhone 的电池容量，这将使未来的机型电池寿命更长。这位分析师重申 TrueDepth 相机系统将扩展到明年的三款 iPhone 机型，包括 5.8 英寸和 6.5 英寸的 OLED 机型和 6.1 英寸的 LCD 机型。这意味着明年的 iPhone 将全部采用 Face ID 面部识别系统。

欢迎关注威锋网官方微信：威锋网（weiphone_2007) 汇聚最新Apple动态，精选最热科技资讯。