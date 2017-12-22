果然来了:苹果的降频措施引发用户集体诉讼

苹果这次最作死的是降频这么大件事,网上传言纷飞的时候竟然没有个说法，非要被实锤了才站出来解释。





从昨天报道的消息中我们知道，苹果承认采用了新的机制，让几款旧 iphone 型号在特定情况下适度降低设备性能，以保障这些设备不会因为电池的老化供电不足而在运行过中出现突然关闭的情况。



消息报道之后，苹果这一新的应对机制首次遭到集体诉讼。这起诉讼是在加州洛杉矶提起的，指控苹果的电池调控保护措施导致用户遭受损失，并损害了旧设备的价值。



国外媒体 TMZ 率先报道了这起诉讼，诉讼由原告斯蒂芬•博奇诺维奇提出。虽然这一案件目前似乎主要集中在 iPhone 7 上，因为苹果表示最近刚刚将电池/性能之间保持平衡的功能更新到了这款设备上，但我们不难得出结论，这不会是苹果唯一需要应付因为这个功能而被起诉的案件。



原告称，苹果公司决定降低老款 iphone 性能以保障电池不会出现问题，“从未得到用户的要求或同意”。意料之中的是，他还指责苹果公司利用这一功能来吸引更多用户每年升级之间手中的设备。



博奇诺维奇正在向受影响的用户联系，寻求共同赔偿，他还希望苹果完全停止这种做法。





本月早些时候，我们首次报道了 iPhone 用户的一些传闻，网上流传的一些证据显示，随着电池的老化，苹果可能会对老款 iPhone 性能进行限制。之后不久就出现了更多的证据，对苹果公司提出了更有力的控诉。因此，随着证据的不断增加，苹果昨天证实，由于锂离子电池随着时间的推移逐渐老化，确实会减缓老款 iphone 的运行速度。苹果的声明解释说，该功能是为了防止老化电池供电不足可能会损害其他内部元件而造成的设备随机关闭问题。在外媒昨天的民意调查中，约 32% 的用户表示，他们希望苹果能在增加限制功能时有所作为，能够提前给用户说明整个情况，而不是闷不做声就将其添加到常规的 iOS 版本中。另有 28% 的人认为此举是非常不明智的。不过不少评论人士对今天的这起诉讼都是有保留地看待的，因为几乎可以肯定苹果在这里的意图本是为用户着想，但是因为没有做好提前说明解释工作，加上网络上一些传闻的推动让不少用户歪曲了苹果的想法。而且苹果在如何处理这种电池和设备性能平衡策略方面这次确实存在一些明显的不规范执行过程，让人诟病也无可非议。有专家表示这起诉讼没有考虑到该功能从技术层面来说是为了保护设备运行而不是故意损害设备性能，以及所有锂离子电池在长时间正常使用的过程都会自然损耗，这是无法避免的，而且这也不是苹果造成的。因此对于这起诉讼，以及其他可能出现的类似案件，仍有待观察法院最终的审理结果。

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