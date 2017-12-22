山寨《茶杯头》游戏下架，苹果主动为用户返款

2017-12-22 11:04:49
随云
威锋网
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对于山寨游戏，这是我见过最像的一次

今年9月一款横版卷轴类射击游戏游戏《茶杯头》（Cuphead）登录了Xbox与PC平台，这款游戏采用了复古风格，游戏画面与音效都致敬了上世纪30年代动画片，上架后好评无数，更是拿下了TGA2017最佳独立游戏的奖项。在前几天Cuphead突然上架App Store，开发公司也确实是Studio MDHR，让很多玩家喜出望外，纷纷下载。



然而下载后不久，就有玩家表示疑惑，游戏本身的优化及操作体验非常糟糕，不像是Studio MDHR精致的风格，Studio MDHR马上站了出来，发推文表示上架App Store的《茶杯头》不是自己开发的，是另由他人山寨而成，同时要求苹果马上下架这款游戏。



苹果公司于第一时间将这款游戏从App Store下架，并主动给受骗用户发邮件致歉，并进行了退款补偿。山寨游戏上架App Store这样的事情并不是第一次发生，在任天堂游戏《超级马里奥Run》大火之后，山寨厂商开发出各种“Run”，换一个主角形象就进行提审，任天堂表示一个月内曾申诉的侵权游戏超过500款。

App Store以审核严格著名，但审核机制也高度依赖工作人员的判断，对于“山寨茶杯头”这种从开发商到游戏画面、音乐、图标甚至截图都进行山寨的游戏难免有疏忽，好在苹果的事后处理迅速，在上架后24小时之内就移除了这款游戏。从根本上净化App Store环境，还是靠开发者的自觉自愿。

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