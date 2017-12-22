苹果几千亿美元要回国了?专利税是个难题

美国的税收法案通过，让苹果公司愿意将其2250亿美元的现金汇回国内，但专利税是一个问题。

美国国会最终通过了共和党的税收改革，这将使苹果能够承受为其目前在海外持有的 2523 亿美元现金纳税。苹果能够利用一次性的税收优惠，现在只用支付 15.5% 的现金税，而不是之前的 35%。



如果苹果选择将所有现金带回美国，它需要支付 391 亿美元的税款。这是可行的，因为该公司已经拨出了 363 亿美元的流动资金以备不时之需，几乎就是要缴纳税金的全部金额。但有一个问题……





路透社指出，苹果可能会被该法案中的一项条款所困。该法案对公司海外持有的专利征收了大约 13% 的最低税，这可能会终结苹果本来打算用来降低其税单的一种方法。外国专利利润的处理条款对苹果来说很重要，因为将这些利润转移到海外是苹果一直以来来规避国内高额税务实践的基石。实际上，该公司将其产品价值的很大一部分用于专利和其他知识产权，如商标等。然后，苹果将部分知识产权(与海外销售成比例)分配给低税率国家的子公司，并评估销售中大量的专利使用费。然后这些版税就会回流到那些低税收的地方，比如爱尔兰。这意味着，苹果之前在专利归属地问题上实行的措施对现金回流美国规避纳税已经没有了用处——苹果仍然需要为分配给海外的收入缴纳税款。为了进一步阻止企业将专利转让给海外子公司，该税收法案还降低了美国境内的专利收入税率。这一比例降至 13.1%，这意味着苹果等公司可能会继续持有未来申请的专利，因为将它们转移到避税天堂几乎已经没有什么好处。这项税收法案的实施，是国会希望企业将在外国持有的专利重新分配给美国，但却未能提供税收减免。最终的法案没有明确规定，在海外持有的专利无需缴税就可以返还给美国。加州大学税务教授、美国国会税收联合委员会前主任埃德•克莱恩巴德说，国会“把事情弄得很糟糕”，这甚至可能导致苹果的海外回流税金增加。苹果表示，它打算将部分海外资金汇回国内，但尚未透露具体金额。然而，该公司 363 亿美元的拨款储备表明，它原来可能计划将几乎所有的现金都带回家。如果它这么做了，能一下清除所有公司的长期债务。

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