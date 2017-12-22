苹果明年将免除某些“特殊”开发者的费用

2018 年，苹果将免收政府和非营利组织开发者的费用，此前他们需要缴纳 99 美元/年。

苹果昨天对 App Store 审查指导方针做了一些修改，此前我们曾报道过苹果准备取缔大量采用商业模板制作的 App，这些模板化的 App 往往存在质量低下，体验性差，千篇一律等问题，苹果要求开发者提高自己的 App 质量。但是这样做会对很多中小企业、非营利组织带来不小麻烦，也遭到了质疑之声。不过苹果想出了一个解决之道，根据 TechCrunch 的说明，苹果将在 2018 年初为政府和非营利组织免费提供开发者资质，该方案首先从美国开始试行，随后逐步推广。这意味着更多机构可以无需支付每年 99 美元的费用以注册为开发者，而此类非营利组织还可以免收一般开发者必须支付的 30% 应用内购买分成——也就是俗称的苹果税。商业用户和个人开发者则依旧要缴交相应费用，不在免除范围之内。据称这一方案的出炉与苹果关于批量模板生成的商业应用新措施紧密相关。此前，一家公司可以在自己的开发者账户下，为 50 个不同的组织发布 50 个应用程序，由于这个服务的存在，让不少公司利用起来，以相当廉价的成本快速批量制作 App，这类 App 基本有着相同的 UI 界面和操作方法，只要客户拿到手订制一下商标等信息就可以上架。随着新规则发布，该服务将禁止再用自己的开发者账号为其他开发者服务，苹果严格规定“谁发布的应用，就要由谁来开发”，也就是 App 开发者专属原则，而成为 App 开发者，就要向苹果缴纳 99 美元的年费。现在，通过向慈善机构、非营利组织、政府等免费，苹果避免了向他们伸手要钱的尴尬问题，也减轻了舆论压力。

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