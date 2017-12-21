iOS和macOS应用将融合 苹果走微软老路？

如果苹果真的想要这么做，倒也不让人意外就是了，关键是它会怎么做。

从近几年开始，很多人就都注意到这样的趋势，那就是 iOS 和 macOS 在不断加强着互通性。通过云网络，苹果用户可以在移动端和桌面端上共享密码、提醒甚至工作进度。看上去苹果并不打算停滞不前，它对于两个系统的未来还有更多的规划。





彭博社的爆料大神 Mark Gurman 总是能得到公司内部计划的情报，而这一次又是这样。如果他这一次的爆料和过去一样精准，那么我们很可能不久后就会看到 iOS 和 macOS 更多的融合。

消息来源称，苹果内部有一个名为 Marzipan 的计划，旨在让 iOS 和 macOS 都能够拥有一种所谓的“通用应用”。这应该就是说，开发者开发一种应用，它就能够同时对应苹果两大系统的两种体验。爆料者称，这项计划很有可能会在 2018 年实现。

这个爆料真正让人感到惊讶的地方就在于，光从字面意思上看，所谓的 Marzipan 计划几乎就是微软 UWP 通用应用平台的翻版。为了解决 Windows 10 Mobile 上应用过少的硬伤，微软推出了这样的概念，让开发者能够开发单个应用，可以分别适应手机和平板电脑上的触屏，以及桌面端设备上的键鼠操作。然而这个计划最终还是失败了，因为面向移动端的应用和面向桌面端的应用，很多时候其区别不仅仅是操作逻辑上的，所以开发者们对 UWP 事实上并不感兴趣。

把这个问题放到 iOS 和 macOS 上似乎同样适用，因为它们尽管在一些体验上已经有融合，但终究在交互逻辑和用途上有着很大的区别。而且，很多时候即使 macOS 和 iOS 上都存在同名应用，开发者开发 macOS 端时所用的工具和编程语言和 iOS 那边的也并不一样。所以我们并不知道，苹果究竟是怎么打算的，它又计划如何解决那些问题。不过我们也不需要急着悲观，毕竟有微软前车之鉴，苹果没理由想不到这些问题。

有关 iOS 和 macOS 彻底融合的传闻已经存在一段时间了，而且讨论热度也都不低。不过苹果倒是坚持表示，两个系统是很不一样的，如 macOS 并不适合触屏体验。那么苹果的这“通用应用”会不会是下一个大计划的新一步？

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