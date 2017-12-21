威锋金狮奖投票进入白热化 你的爱机需要一票！

曾经有一个挚爱的产品摆在我面前，我却没有珍惜，直到它落选才后悔莫及……

2017年临近结尾，各大数码榜单也是层出不穷，相信当一款自己喜爱的产品与某个大奖擦肩而过时，大家心里肯定都会不服气吧？特别是在金狮奖这个2012年就已经问世、影响力强大的老牌奖项中，自己喜欢的产品如果能登顶，感觉肯定不错。那么现在，就有一个机会摆在大家面前哦！





一转眼2017金狮奖的网友投票已经开启超过一周了，经过半个月时间征集出的 72 款数码硬件和 iOS 软件引起了网友们的广泛共鸣。截至发稿已经有近六万张选票投向了各款数码产品和 App，虽然其中有 iPhone X 这样深受所有人喜爱的产品，但我们也发现不少产品之间还真是难分高下。比如和 iPhone X 同组的小米 MIX 2、三星 S8、华为 Mate 10 Pro 的胜负就在毫厘之间；PS4 Pro 和 Xbox One X 的支持者也是不分伯仲，还有不少人在大疆的“晓”Spark 和 Mavic Pro 之间犯了难……那么这些产品之间究竟孰优孰劣呢？相信你一定有自己的看法，不如现在就前往投票页面为自己喜爱的产品助力！

对了，不知道参与投票的朋友们都抽到奖了吗？如果还没有的话赶快抓紧时间参加投票哦！小鸡手柄G4增强版、创维LY100RA无线路由器、闪电精英移动电源、bong智能手表、zikko空间站IOS储存器、iPhone手机壳、小威威公仔等好礼大量放送！据统计投票期间已经送出了近200件礼物，其中1MORE 蓝牙耳机、移动电源、创维路由器等大奖库存也已经发放过半了，不过 iPhone X 这种超级大礼没有出炉哦！

活动参与规则如下：1、威锋账户每投提名产品5票，抽奖1次，每天最多3次。2、登录威锋账号抽奖机会+1，分享活动抽奖机会+1。3、所有网友可匿名投票，但为方便后续发奖，要登录威锋账号才能抽奖喔！4、所有实物奖品将在金狮奖结束后统一发奖。5、活动解释权归威锋官方所有。曾经有一个挚爱的产品摆在我面前，我却没有珍惜，直到它落选才后悔莫及，如果上天给我一个重来的机会，我会对那款产品说：“我投给你！”如果非要为这次投票加上一个时间，我希望，就是今天！

欢迎关注威锋网官方微信：威锋网（weiphone_2007) 汇聚最新Apple动态，精选最热科技资讯。