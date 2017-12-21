iPhone X供应商近半来自中国 但美国仍是大佬

一部iPhone X生产出来，亚洲的贡献占到了70%，但是最关键的部分似乎还是属于美国的。

iPhone X 作为当下最火的手机，可能一颗螺丝钉的新闻都能够吸引全球用户的目光，更别说整部手机的零件了，那么你知道 iPhone X 的所有元器件都来自哪里么？今天日本媒体《日经新闻》告诉了我们答案。





日经新闻搜集了 iPhone X 所有的供应商信息，并且列出了各个地区的供货比例。从图表中可以看到，中国台湾为 iPhone X 提供了多达52个元器件，成为供应量排名第一的地区。而其中包括芯片、相机镜头、金属边框、印刷、包装以及大量的装配，最重要的 A11处理器正是产自台积电，可见中国台湾在苹果产业链中的重要性。

而排名第二的竟然是美国，美国供应商为 iPhone X 提供了多达44项元器件和服务，不过大多是高档材料制造和芯片设计这种不需要太多人力的项目，A11芯片和 TrueDepth 就都在美国设计，这里比较有趣的是，高通的基带是在亚洲生产的，而英特尔的基带却是在美国本土，因为英特尔自己有制造芯片的能力。而高档材料指的应该就是康宁提供的全新玻璃等器件了。排在第三的是日本，除了索尼提供了 CMOS 之外，屏幕零件、部分高端材料和面板也是来自日本，韩国只贡献了 iPhone X 的OLED屏幕和内存。而排名第四的中国大陆为 iPhone X 贡献了线缆、连接器、扬声器零件、玻璃面板、电池和大规模的装配工作，如此看来我们在真的高精尖器件的研发上还尚未达到世界顶尖水准。





最后可以看到，一部 iPhone X 生产出来，亚洲地区的贡献占到了70%，但是最关键的部分似乎还是属于美国的，日经新闻也表示，随着特朗普估计美国公司将海外资产、工厂迁回美国，亚洲必然会有更加严峻的挑战。

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