苹果正在量产腮红金版iPhone X 过年见！

2017-12-21 15:25:47
拾欢伯
威锋网
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不得不说新配色确实会刺激销售，届时不管当初大家怎么吐槽腮红金难看，还是会一货难求吧？

现在提到 iPhone X 的配色，或许大家只会想到在售的黑白两色吧？很多人都忘记了其实 iPhone X 曝光的时候，是有一个腮红金版本的，只是后来发布的时候却没了。不过今天我们得到消息，苹果或许会在明年年初推出腮红金版本的 iPhone X ！


其实在刚刚曝光的时候，腮红金版本的 iPhone X 可是被网友们疯狂吐槽的，但是该来的总会来，今天供应链方面放出消息，称苹果将会在中国农历新年前后推出腮红金版本的 iPhone X，并且现在已经处于全力生产的阶段，最快将在明年2月初问世。

腮红金配色是否存在其实早已经盖棺定论，毕竟之前已经出现过大量的实物图片，如果没有计划，苹果是肯定不会这样大规模打样的。并且微博爆料达人@手机芯片达人 在今年九月也曾经爆料富士康员工称 iPhone X 当时正处于产能爬坡状态，当时他猜测的是腮红金 iPhone X 会在一月发布，和今天曝光的时间还比较吻合。



至于售价，因为腮红金 iPhone X 本来就是 iPhone X 三大配色之一，所以不管是配置和价格都会和黑白两色保持一致，就看到时候苹果的产能了。

而且新配色恰巧遇到中国新年，看来苹果也和国产厂商一样，开始会抓时间点发布新配色了，想来也是因为今年3月推出红色特别版 iPhone 7 的热卖给了苹果信心，但是不得不说，新配色确实会刺激销售，届时不管当初大家怎么吐槽腮红金难看，还是会抢得一货难求吧？

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