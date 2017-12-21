苹果明年订购近2亿块OLED 全都是三星牌

2019年或许会有搭载LG和京东方OLED的iPhone，但旗舰级OLED可能依然会被三星垄断很长时间。

虽然每天都有诸如京东方要大规模量产 AMOLED、LG 等厂商要从三星嘴里抢走苹果订单、JDI 要在 OLED 市场发力等新闻，但事实证明三星在 OLED 市场近乎垄断的地位是很难被挑战的。今天供应链传来消息，三星显示器（Samsung Display，以下简称三星）将会继续成为 iPhone 的唯一 OLED 提供商。





消息称三星明年全年计划为苹果提供1.8亿到2亿块 OLED 屏幕，而这些屏幕将会全部用在 iPhone 上。这个数字究竟代表了什么呢？今年苹果为 iPhone X 向三星采购了5000万块 OLED 屏幕，如果明年上升到1.8亿到2亿块，那也就意味着苹果真的打算全面转向 OLED 技术了，因为根据过去的数据，iPhone 的年销量大概就在2亿部出头，考虑到这个数字中会包含旧机型，看来苹果对于明年的新 iPhone 还是很有信心的。而这一笔大订单也会使三星赚得盆满钵满，按照市场统计机构 IHSMarkit 的调查，iPhone X 使用的这块正面面板总成的采购价格在110美元左右，那么明年三星光是出售给苹果的 OLED 销售额就至少有200亿美元！并且三星方面显然也是信心满满，虽然 iPhone X 开售之后遇到了几起和屏幕有关的质量问题，但是据坊间传闻，现在三星为 iPhone X 提供的 OLED 良率已达80%。但是这笔钱苹果肯定不会让三星赚得太久，现在可以确定的是 LG 曾经拿到过来自苹果的投资，目的自然是扶持 LG 的 OLED 技术，而且有关京东方会为 iPhone 供应 OLED 的新闻也流传已久。不出意外的话，我们很有可能会在2019年的廉价版全面屏 iPhone 上看到来自 LG 和 京东方的 OLED 屏幕，至于旗舰级 OLED 可能依然会被三星垄断很长时间。

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