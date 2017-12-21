苹果今日发布iOS 11.2.5系统第二个beta

2017-12-21 14:29:08
叫我知心哥哥丶
威锋网
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目前，我们还不清楚 iOS 11.2.5 系统中加入了哪些新功能。

　　威锋网 12 月 21 日消息，苹果公司今天发布了 iOS 11.2.5 系统的第二个开发者测试版。一个星期以前，苹果放出了 iOS 11.2.5 系统的第一个开发者测试版，并且向 iOS 用户推送了 iOS 11.2.1 系统更新，这个版本对 HomeKit 平台的漏洞进行了修复。


　　注册开发者现在可以在苹果开发者中心下载最新的 iOS 11.2.5 的第二个 beta。目前，我们还不清楚 iOS 11.2.5 系统中加入了哪些新功能，已经发布的两个 beta 中并未发现任何值得注意的外部变化，因此我们猜测此次更新将主要集中在漏洞修复和安全改进等方面。威锋网将会继续关注，并且在发现额外的更新内容时进行更新。
 
　　大部分用户仍在等待两项尚未推出的 iOS 11 新功能，分别是 iCloud 短信和 AirPlay 2 ，这两项苹果此前介绍过的新功能还没有推向用户，因此我们可以期待一下它们会在接下来的更新中到来。
 
　　此前，苹果发布了 iOS 11 的第二次重大更新 iOS 11.2，带来了 Apple Pay Cash、更快的 7.5W 无线充电功能以及一长串的 bug修复。而 iOS 11.2.1 更新解决了自 iOS 11.2 系统发布以来人们发现的漏洞和问题。
 
　　根据苹果发布的声明，iOS 11.2.1 还为家庭应用的共享用户重新启用了远程访问权限。此前，苹果在对 HomeKit 的一个安全漏洞进行修复的时候，暂时禁用了对共享用户的远程访问权限。

　　欢迎关注威锋网官方微信：威锋网（weiphone_2007) 汇聚最新Apple动态，精选最热科技资讯。

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