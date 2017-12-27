过去忙碌的一年：2017苹果十大热点回顾

随着消费电子产品的不断淘汰和进化，独立音乐播放器的职能早就已经被智能手机所取代，iPod shuffle 和 iPod nano 完成了自己的使命。这也象征着，陪伴我们这一代人走过青春年代的音乐播放器，真正被尘封为了历史。

7 月份，苹果悄然下架了在线商店中的两款经典产品——iPod shuffle 和 iPod nano。自此苹果最后的两款独立音乐播放器都已经寿终正寝。从 2014 年起，苹果不再将 iPod 视为一个独立的业务，iPod nano 自 2012 年经过一次重新设计后就不再有任何大的改动，而 iPod shuffle 的最后一次设计更新更是在 2010 年。在那之后，两款产品再也没有很大的改进，仅仅是多了一些颜色选项而已。